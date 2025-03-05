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咖啡別起床就喝！醫揭最佳飲用時間與每日建議杯數 喝對更提神又降低死亡率

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師黃品瑄指出，人剛醒來的時候，壓力賀爾蒙-皮脂醇濃度會最高，這時喝咖啡可能會造成反效果，最好的時機是「起床90分鐘後」。 圖／ingimage
營養師黃品瑄指出，人剛醒來的時候，壓力賀爾蒙-皮脂醇濃度會最高，這時喝咖啡可能會造成反效果，最好的時機是「起床90分鐘後」。 圖／ingimage

很多人喜歡喝咖啡，一天不喝就覺得不對勁，對於咖啡的喝法也是各有看法。營養師黃品瑄指出，人剛醒來的時候，壓力賀爾蒙-皮脂醇濃度會最高，這時喝咖啡可能會造成反效果，最好的時機是「起床90分鐘後」。

黃品瑄在臉書發布短片，表示喝咖啡的黃金時機是早上起床90分鐘後，避開皮脂醇高峰，避免焦慮緊張，特別是要在早餐吃完之後，不要空腹喝，才不會讓咖啡傷胃。

黃品瑄也說，如果在下午的時候想喝咖啡提神，提升工作效率，也能試試看在午睡前喝一杯咖啡，因為咖啡因進入人體後，需約30分鐘吸收，醒來的時候剛好咖啡發揮功效。

特別要注意一點，咖啡因在身體代謝半衰期大概是2-4小時，在睡前大概9個小時，千萬不要再喝咖啡了，不然晚上恐怕會睡不著覺。

減重醫師蔡明劼也在臉書提醒，雖然咖啡有許多好處，但並不是喝越多越好。醫學研究指出，每天有喝咖啡的人，其總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率皆較低，尤其是每天2.5-4.5杯最佳。

但如果一天喝超過5杯咖啡，效益會變差。假如喝的是5杯有糖咖啡，甚至會讓總死亡率、癌症死亡率更高！因此建議，每天的咖啡攝取量控制在2-4杯左右，既能享受咖啡的好處，又不會對健康造成負面影響。

咖啡

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