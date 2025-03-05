鋒面影響20縣市留意短延時強降雨 澎湖防11級強陣風

高雄今年2月初發生連續殺人棄屍命案，凶嫌張介宗手段凶殘，落網後對行凶手法及棄屍地點均三緘其口，令檢警傷透腦筋，然而，23年前發生在台北市的「無屍命案」，更是台灣少見的懸案，死者遺體至今仍全無下落。 20多年前的「無屍懸案」，該案死者張姓女家教老師的遺體迄今仍未找到，但檢警仍從凶嫌李男的車上採到血跡，也從手機找到通聯等跡證，最終讓李判處無期徒刑定讞，此案也成為司法官受訓的經典案例。當年協助受理失蹤人口報案的北市員警，看到失蹤者張女的照片，才驚覺前一晚竟在睡夢中夢見過她。

2025-03-05 10:00