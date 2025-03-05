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讓法國人說出Pòo-tē-hì 台灣布袋戲前進巴黎校園

中央社／ 巴黎4日專電

位於巴黎的法國國立東方語言與文化學院自5日起，舉辦為期3週的「台灣布袋戲」系列活動，不僅以台語發音「Pòo-tē-hì」作為正式名稱，更邀請台北偶戲館親臨現場，透過金光布袋戲，帶領法國觀眾練習台語口條。

策展人劉展岳表示：「期待未來當法國人提到台灣布袋戲時，都能準確說出Pòo-tē-hì三個字。也希望這場活動能激發新一代法國學生前往台灣，學習當代的台灣布袋戲藝術，推動80年代以來更新一波的台法交流。」

這不是台灣布袋戲首次在法國引起關注，也不是法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）首次舉辦跟台灣布袋戲有關的活動。

早在1979年，布袋戲國寶大師李天祿便曾造訪巴黎，與早年遠赴台灣向他拜師的法國弟子們於東語校園齊聚，向法國學生介紹在台法之間的布袋戲。只是這段交流熱絡的80年代，「台灣布袋戲」被法國人稱為「Marionette chinoise à gaine」，直譯為「中國手套型偶戲」。

策展人劉展岳是東語自2024年起設立「台灣學研究」方針的負責人，也在學校教授台語與傳播與跨文化課程。他接受中央社採訪時解釋：「『語言』是政治的，而『說法』代表政治傾向，如何讓藝術作為媒介，讓法國人理解關於此名詞背後的社會變遷，並將時間拉到當代，認識此刻的『台灣布袋戲』，將原本的名字『Pòo-tē-hì』拿回來。」

自3日至20日於巴黎東語所舉行的「台灣布袋戲—超越偶與人的傳承藝術」，將呈現當代台灣布袋戲所具有的革命、創新、與台灣化特色。

活動包含工作坊、研討會、紀錄片放映、靜態文件展等。內容分兩大主軸：從語言去感受當代台灣布袋戲，理解傳統、金光至影視霹靂布袋戲的轉變；同時，藉由爬梳東語和台灣布袋戲的淵源歷史，激發台法布袋戲之間的新傳承。

例如在5日開幕當天，「台北偶戲館」將至巴黎現場舉辦「金光布袋戲工作坊」。工作坊將加強台語口白的表現，利用布袋戲主演的「一人飾多角」的特色，讓觀眾體驗同一句台詞在小生、文人、小旦、哈麥二齒等不同角色間的台語口條變化。

台語 布袋戲 法國

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