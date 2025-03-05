今起北台濕冷探10度 吳德榮：周日起逐日回暖到30度以上

又濕又冷，衣服要穿夠。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日起至下周(9)日清晨，北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波水氣通過，伴隨降雨且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區影響程度，中部次之，南部相對最小，但亦偶有水氣通過。

吳德榮說，這波冷空氣將於周四(13日)晚、周五(14日)晨達最強，台北測站約可降至14或15度，「東北季風」或觸及「大陸冷氣團」的標準都有可能；但北台灣少部分平地最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部13至19度、中部14至25度、南部15至30度及東部14至28度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周(9)日白天起至下周三(12日)，暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，高溫亦再逐日回升至30度以上。下周三晚另一波鋒面接近，大氣趨不穩定；下周四、五(13、14日)鋒面影響，天氣再度劇變。但期末這波各國模擬差異不小，需持續觀察模式的調整。