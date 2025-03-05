健康你我他／重燃美編魂 自製圖文樂

我一直有互傳早安圖的習慣，像是開啟美好一天的首部曲。起初我用的是轉傳收到的圖文，覺得有意義並樂於分享。後來偶爾收到別人自製的早安圖，感受那份溫馨及創意，當下燃起美編魂，重拾以前做宣傳單的熱情。

自此不論到哪裡都搶拍美景，盡收大自然景致，還有各種場地的擺設，即使一個小玩偶都是觀景窗的收藏。也因此學習各種不同角度的取景，設想如果這張相片要做成早安圖，可能需要怎麼樣的畫面。我陶醉在拍照的樂趣中。

蒐集激勵、鼓舞、正向的文句，成為我另一項作業。圖片與文字的組合要恰到好處，讓收到的朋友也能感受我的用心。每收到朋友的回饋與讚聲，都讓我開心好幾天，頗有成就感。有時拍外地的風景，他們就知道我又不在台灣了。有時諧趣的鏡頭，讓人不禁莞爾，回我一個開懷大笑，引起共鳴，讓我感到心意相通的喜悅。

參加二舅的告別式結束，長輩及表兄弟在咖啡廳休息。我拍下拿鐵及甜點，背景是模糊的鄰客。很感慨最照顧我們的二舅因病撒手人寰，而我最後一次見他已是10多年前，內心感到五味雜陳，有感而發，取此照片製作早安圖，很多朋友給予認同，我也期許自己不要再有遺憾。

有人不喜早安圖，我卻樂此不疲。這是我對朋友的關懷與祝福，我仍會持續，祈願大家平安幸福。