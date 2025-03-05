小時胖恐胖到大 台灣逾半成人過重

俗話說：「小時候胖不是胖。」不過許多研究顯示，肥胖兒童有一半機率會一路胖到成年；肥胖青少年更高達8成會一直胖。台大醫院小兒科內分泌科主治醫師劉士嶢表示，兒童肥胖會增加日後罹患慢性疾病的風險，甚至骨齡超前、性早熟，會長不高。

國人肥胖問題日益嚴重，劉士嶢指出，除了生活壓力大、飲食不正常、缺乏運動，主因為「兒童肥胖」。因為從小就把脂肪細胞養大，奠定了「一路胖到大」，家長必須正視，肥胖不只是外貌問題，更是一種慢性疾病。

據國健署調查顯示，50.8%的18歲以上成年人達到過重及肥胖標準，等於每2個人有一人是胖子。肥胖是萬病根源，包含三高、心血管疾病以及癌症，還有對長者健康影響甚大的「肌少性肥胖」。劉士嶢呼籲，家長一定要把「肥胖」當成一回事，並以身作則不在孩子面前喝手搖飲、吃炸雞，建立良好的飲食習慣。

「肥胖是警訊，容易導致代謝症候群，進而衍生許多疾病。」國健署社區健康組研究員麥揚竣表示，現代人生活忙碌、外食多，隱藏了許多地雷食物，以滷肉飯為例，湯汁含了過多的鈉及糖，如果一餐吃了滷肉飯，其他餐就應多補充蔬菜，以利鈉排出。

麥揚竣指出，減重要從健康飲食、良好生活型態做起，尤其是三餐規律正常。為達減重目的，建議以「我的餐盤」為參考指標，多選擇全穀及未精製雜糧，攝取多樣蔬果，補充優質蛋白質，避免高油、高鹽、高糖的食物等。另外，成人每周應執行150分鐘中等強度的運動，以減少體重過重和心血管疾病的風險。