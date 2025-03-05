世界肥胖日／肥胖減壽 BMI愈高愈要命

台灣成人每2人就有1人體重超標，推估超過1千萬名成人有肥胖問題。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，肥胖恐提高超過200種疾病風險，國人十大死因有8個和肥胖相關，包括心血管疾病、糖尿病、高血壓、中風、癌症等。研究更發現，BMI介於40至50者，平均預期壽命大幅減少約8至10年。

昨天是世界肥胖日，林文元說，台灣肥胖問題嚴重，部分BMI超標的民眾自認渾圓有肉、胖得可愛、胖得健康，不覺身體有任何不舒服之處，但若不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。

林文元指出，BMI介於18至24屬於健康體位，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率是一般人的數倍，且肥胖持續時間愈久，發病機率的相差倍數愈高，以心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風和骨關節炎為例，肥胖10年發病率幾乎是肥胖5年者的2倍。而長期肥胖與預計壽命變短有關，研究發現，BMI介於30至35者，平均預期壽命減少約3年。

「若有肥胖問題就要積極就醫處理。」林文元說，肥胖者減5%體重，併發三高、糖尿病與脂肪肝的風險會降低；減重10%，能降低心血管疾病、睡眠呼吸中止症與退化性關節炎等風險；減重達15%，能減少心臟衰竭及心血管死亡率，還能達到延緩第二型糖尿病的發生。

台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠指出，兒童肥胖不僅會增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，還可能影響心理健康及社交學習。一項10年調查發現，台灣約20%肥胖兒童已有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化，且兒童肥胖也可能影響第二性徵發育，進而影響最終身高。