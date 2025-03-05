違法廣告電子煙 限時未刪罰200萬

國健署昨預告修正「菸害防制法」部分條文草案，針對電子煙、加熱菸新增沒入銷毀的規定，另也強化網路違法廣告行銷管制，業者接獲通知後，廿四小時內未移除違法廣告，最高可罰二百萬元。

國健署菸害防制組長羅素英說，「菸害防制法」自二○二二年修正上路至今年一月卅一日止，實體及網路稽查電子煙及加熱菸共六十一萬餘家件次，裁罰三點七億元。

新法上路後，雖全面禁止電子煙、加熱菸，仍有不肖業者或人士違法製造、輸入及於網際網路散布違法物品販售資訊，或入境旅客違法攜帶，更甚者部分電子煙竟含毒品，嚴重危害社會安全。不少民團、民意代表也反應，實際裁罰件數雖多，但難以嚇阻及杜絕不法行為。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗說，「菸害防制法」執法第二年才漸入佳境，如今修法將許多責任攬到政府身上，會讓業者心存僥倖，心想被抓到再說。現行執法重點為溯源，如果不敢溯源執法，追責菸商，再怎麼修法都事倍功半。

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