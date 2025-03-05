聽新聞
0:00 / 0:00
違法廣告電子煙 限時未刪罰200萬
國健署昨預告修正「菸害防制法」部分條文草案，針對電子煙、加熱菸新增沒入銷毀的規定，另也強化網路違法廣告行銷管制，業者接獲通知後，廿四小時內未移除違法廣告，最高可罰二百萬元。
國健署菸害防制組長羅素英說，「菸害防制法」自二○二二年修正上路至今年一月卅一日止，實體及網路稽查電子煙及加熱菸共六十一萬餘家件次，裁罰三點七億元。
新法上路後，雖全面禁止電子煙、加熱菸，仍有不肖業者或人士違法製造、輸入及於網際網路散布違法物品販售資訊，或入境旅客違法攜帶，更甚者部分電子煙竟含毒品，嚴重危害社會安全。不少民團、民意代表也反應，實際裁罰件數雖多，但難以嚇阻及杜絕不法行為。
董氏基金會菸害防治組主任林清麗說，「菸害防制法」執法第二年才漸入佳境，如今修法將許多責任攬到政府身上，會讓業者心存僥倖，心想被抓到再說。現行執法重點為溯源，如果不敢溯源執法，追責菸商，再怎麼修法都事倍功半。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言