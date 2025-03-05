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類流感疫情趨緩 流行期估至月底

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫。示意圖，本報資料照片
腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫。示意圖，本報資料照片

腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫，其中腹瀉就診人次就多達廿七萬五千多人。疾管署表示，因流感重症通報數仍多，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用措施，延至今年三月卅一日止。

疾管署發言人曾淑慧指出，與前一周卅點八萬就醫人次相較，上周腹瀉就診數約下降一成，但還是近五年同期最高。近四周接獲三四四起腹瀉群聚通報案件，同是近五年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中一八○件病原體檢驗陽性案件中，一七二件以檢出諾羅病毒，占比達百分之九十六。

流感疫情趨緩，但仍在流行期，疾管署預估持續至三月下旬，曾淑慧指出，門診急診就診約十一萬五千餘人次，新增六十四例重症病例，十三例死亡，其中包含一例年僅卅多歲男性死亡個案。

實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以Ａ型H1N1為主。曾淑慧指出，流感重症通報數仍多，為此，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限至今年三月卅一日止。

曾淑慧指出，日前增購疫苗去化速度相當快，目前僅剩一萬劑，且多數已被預約，預計本周疫苗將使用完畢。

疾管署 諾羅病毒 類流感

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