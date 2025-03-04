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第3位華人建築師奪「建築諾貝爾獎」！劉家琨奪普立茲克獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。劉家琨曾多次來台，並獲得遠東集團兩岸傑出建築獎。圖為遠東集團董事長徐旭東（右），大陸地區評審召集人鄭時齡（左）頒獎給西村大院建築師劉家琨（中）。本報資料照片
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。劉家琨曾多次來台，並獲得遠東集團兩岸傑出建築獎。圖為遠東集團董事長徐旭東（右），大陸地區評審召集人鄭時齡（左）頒獎給西村大院建築師劉家琨（中）。本報資料照片

有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，成都建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。他是繼2012年杭州建築師王澍拿到普立茲克建築獎之後，第二位中國大陸建築師拿到此一建築界最高榮譽；也是貝聿銘之後，第三位拿到普立茲克獎的華人建築師。劉家琨曾多次來台，2017年成為首位獲得遠東建築獎首獎的大陸建築師。當年大陸組五件入圍作中，劉家琨入圍兩件，創下遠東建築獎首例。

劉家琨是是家琨建築的創始人，該公司成立於 1999 年。普立茲克建築獎指出，劉家琨職業生涯橫跨四十多年，在中國各地參與了三十多個項目，涉及學術和文化機構、公共空間、商業建築和城市規劃。重要作品還包括建川博物館群鐘錶博物館（中國成都，2007年）；四川美術學院新校區設計系（中國重慶，2006年）、中國國際建築實踐展住宿中心（中國南京，2012年）、成都高新區天府軟體園區交流中心（中國成都，2010年）、松陽文化街區（中國麗水，2020年）。

普立茲克獎指出，劉家琨將烏托邦與日常生活、歷史與現代、集體主義與個人主義等看似對立的事物交織在一起，創造出了讚美普通民眾生活的正面建築。他透過協調文化、歷史、情感和社會層面來維護建築環境的超越力量，利用建築來建立社區、激發同情心並提升人類精神。劉家琨在作品中都表現出對文化、歷史和自然的崇敬，透過對中國古典建築的現代詮釋來記錄時間並以熟悉感安慰使用者。諾華（上海）大廈 C6 棟的分層陽台讓人聯想到代表多個朝代的塔樓。鹿野苑石刻藝術博物館仿照中國傳統花園建造，收藏佛教雕塑和文物，以水和古石的平衡來反映自然景觀。

評審形容劉家琨，「透過一系列具有深度連貫性和恆定品質的優秀作品，劉家琨想像並建構了新的世界，擺脫了任何美學或風格的限制。他沒有採取某種風格，而是制定了一種策略，這種策略不依賴重複的方法，而是根據每個項目的具體特徵和要求進行不同的評估。」

贊助該獎項的凱悅基金會主席湯姆·普利茲克表示，劉家琨通過建築的過程和目的來提升人們的境界，培養團結社區的情感聯繫，「他的建築蘊含著一種智慧，從哲學上透過表面來揭示歷史、材料和自然是共生的。」

今年春天，劉家琨將在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的慶祝活動上受到表彰，今年秋天，他將在全球範圍內透過虛擬儀式影片受到表彰。 2025 年桂冠詩人演講及小組討論會將於 5 月舉行，並以現場和線上方式向公眾開放。

有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。圖為劉家琨《西村大院》夜景。圖／家琨建築設計事務所提供
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。圖為劉家琨《西村大院》夜景。圖／家琨建築設計事務所提供
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。記者陳宛茜／攝影
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。記者陳宛茜／攝影
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。圖／普立茲克建築獎提供
有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2025年得主，中國大陸建築師劉家琨榮獲2025年普立茲克建築獎。圖／普立茲克建築獎提供

博物館 建築師 普立茲 諾貝爾獎

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