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霧鎖金門第3日仍有旅客滯留 軍機協助疏運至高雄

中央社／ 金門4日電

霧鎖金門影響持續到今天，航空公司加開8架次加班機及2架次放大機型協助疏運，軍機也在晚間投入1架次載運70人前往高雄。

今天已是金門受濃霧影響對外交通第3天，根據金門航空站資料，2、3日共取消31架次，影響上千人；民航局今天表示，航空公司加開8架次加班機，包括立榮航空台中－金門與台北－金門各2架次、華信航空台北－金門4架次，另外立榮航空台北－金門有2架次放大機型協助疏運旅客。

金門航空站今天上午也進行軍機疏運人數統計，現場統計往台北有需求306人，往高雄146人；但因天候狀況不佳，今天只有晚間軍方啟動軍機1架次，約在9時20分起飛載運70人前往高雄。

截至晚間8時30分，估計現場有數十名旅客沒有候補到班機。金門機場表示，因今天受影響旅客較多，登記候補序號3月5日繼續沿用，尚未過號旅客無需再行填寫。

金門自228連假收假日起濃霧影響對外交通，今天透過加班機、軍機協助疏運，交通部航港局昨天下午也安排客輪，搭載311名旅客至嘉義縣布袋港。

加班 金門

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