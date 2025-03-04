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台中多處下冰雹 大雨伴隨強風釀路樹招牌倒塌

中央社／ 台中4日電

台中今天有多區降雨伴隨冰雹，讓許多民眾直呼驚喜，紛紛拿起手機拍照留念。有部分區域因大雨伴隨強風，造成路樹與招牌倒塌，1名機車騎士受傷。

中央氣象署下午針對台北、新北、桃園、台中及高雄等19縣市發布大雷雨即時訊息，台中大雅等多處也下起冰雹，當地網友也在社群媒體上傳影片。

大雅地區下午下起冰雹，有民眾開心拿出手機拍攝，大雨伴隨冰雹從天而降，時間剛好是放學時間，有民眾接小孩，期待能否先暫停一下。

清水區高美燈塔周圍也下起冰雹，一顆顆冰塊從天而降，有民眾打趣表示，「吃剉冰不用加冰」，還有零星冰雹噴進店內。

清水區高美里里長洪瑞晟告訴中央社記者，下午突然聽到外面有巨響，外出一看發現地面有許多碎冰，冰雹掉落約持續3、4分鐘，大家都驚呼下冰雹、很驚喜，紛紛拿手機拍下留念。

台中市和平區谷關、德基、梨山山區，下午近5時除降下大雨，也伴隨降下冰雹，一顆顆冰雹砸落掉地面、屋頂，「乒乒砰砰」的聲響，吸引民眾外出查看，有民眾撿起一顆大如雞蛋的冰雹，直呼驚人。

此外，台中市西屯區市政路與河南路口下午5時，因為狂風驟雨，造成路樹倒塌，壓到一輛貨車，還好倒塌路樹是掉落在後車斗，駕駛安全無恙。

逢甲商圈也發生廣告招牌被吹落，警方表示，還好沒有獲報人員被波及。此外，台中市南屯區向上路五段近工業十八路，機車道出現淹水，警方已先用三角錐及封鎖線暫時封閉，避免人車誤入，積水入夜後已逐漸消退。

北屯區后庄路和崇德十路二段交叉路口1處廣告看板，下午4時多疑因強風倒塌，造成1名女機車騎士頸部遭鋼纜割傷，消防局獲報到場將女子送醫，警方已在場警戒並通知有關單位後續處理。

冰雹 台中市 路樹

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