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合歡山降冰雹低溫不易融 翠峰至松雪樓夜間封路

中央社／ 南投縣4日電

合歡山今天下午降雨伴隨冰雹，路面可見明顯積冰，公路局晚間宣布，入夜至明天清晨氣溫明顯下降，路面冰霰不易融，因此今晚8時至明晨7時預警封閉台14甲線翠峰至松雪樓路段。

南投縣今天下午降雷雨，仁愛鄉合歡山、信義鄉等地甚至伴隨冰雹，由於下冰雹持續一段時間，合歡山鋪上一層薄冰彷彿下雪，有車輛因路面積冰而打滑受困。

交通部公路局中區養護工程分局晚間發布新聞稿表示，受劇烈對流影響，經派員檢視路況，省道台14甲線31公里處南投縣仁愛鄉武嶺，至33公里處花蓮縣秀林鄉松雪樓路段，有固態降水情形，且依最新氣象情資，入夜至明天清晨氣溫明顯下降，路面冰霰不易消融。

中區養護工程分局表示，考量夜間視線不佳及用路人行車安全，今晚8時至明天清晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至33公里處花蓮松雪樓路段，視現地天氣狀況，不排除提前啟動管制，或擴大範圍至省道台8線，明晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

冰雹 南投縣 合歡山

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