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華航推遊歐新品牌 10天行程最低10萬有找

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華航空台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種A350客機執飛。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中華航空台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種A350客機執飛。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

華航攜手雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下9大旅行社，推出全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，搭乘A350直飛歐洲阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納及布拉格6大航點，其中最便宜「德奧捷10日」只要92,900元10萬有找，現在開搶前三團預購優惠再減3,000元。

2025年華航推出旅遊品牌最新力作，攜手9大旅行社推出「華麗歐洲」商品，飛往華航歐洲6大航點，還能搭配不同航點進出，更率先推出四大主題團體行程，包括北歐、德奧捷、西班牙及葡萄牙、南義西西里島等5支特色行程。

其中雙點進出「西西里12日」、「北歐四國13日」、「西葡14日」、「北歐四國14日」＋冰島；而「德奧捷10日」只要92,900元，開搶前三團預購優惠再減3,000元。

此外，華航對於機上餐飲在2025年新一季也推出新菜單，長程航線全艙等延續與米其林三星頤宮合作以及五桐號獨家聯名飲品與甜點，同時攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，希望為每位乘客帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

品牌 華航 行程

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