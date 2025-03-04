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合歡山下冰雹如降雪 路面積冰釀車輛打滑

中央社／ 南投縣4日電

南投縣今天下午降雷雨，仁愛鄉合歡山、信義鄉等地甚至伴隨冰雹，由於下冰雹持續一段時間，合歡山鋪上一層薄冰彷彿下雪，有車輛因路面積冰而打滑受困，轄區員警趕往處理。

交通部中央氣象署下午發布大雷雨即時訊息，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪水暴漲，影響範圍包含南投縣13鄉鎮市；南投縣信義鄉、仁愛鄉、合歡山等地下午雨勢很大，部分區域甚至伴隨冰雹，劇烈雨勢造成信義鄉零星路樹傾倒影響交通。

合歡山降雨伴隨冰雹，由於持續一段時間，路面可見鋪上一層薄冰，有網友誤以為是降雪，但根據氣象署合歡山頂測站觀測資料，下午4時至晚間6時溫度為攝氏6.7度至3.8度間，天氣陰有雷雨，當日累積雨量18.5毫米，因此，當地工作人員表示是下冰雹，非下雪。

當地工作人員說，下午4時30分至5時40分斷斷續續下冰雹，大小不一，直徑約3至9毫米。另外，由於冰雹累積在路面，當地民眾指省道台14甲線指標約37至26公里處有數輛車因此受困。南投縣警察局仁愛分局則表示，獲報台14甲線31公里處1輛車打滑，員警趕赴處理。

根據氣象署資料，冰雹是一種「固態降水」，就像天上掉下來的冰塊，來自發展旺盛的對流雲，多在春、夏季出現，常伴隨大雷雨。

冰雹 南投縣 大雷雨

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