狂風驟雨下冰雹 苗縣台3線獅潭段路樹電桿倒塌

受鋒面及對流旺盛影響，苗栗縣下午接近5時許下起大雷雨，部分鄉鎮降下冰雹，台3線獅潭路段發生路樹、電桿倒塌事件，影響交通，所幸未釀人員受傷。

中央氣象署下午針對苗栗等多個縣市發布大雷雨訊息，苗栗地區烏雲密布，伴隨打雷、強風下起大雨，不少民眾在社群分享各地風狂雨驟景象，獅潭、南庄、銅鑼等鄉鎮也有民眾反映下冰雹。

苗栗縣長鍾東錦透過臉書粉專發文「這雨大的令人揪心」，提醒民眾驟雨來襲，上、下班格外注意小心」，並請消防局密切監控致災情形。

苗栗縣警察局大湖分局指出，台3線124.3公里獅潭路段受強風豪雨影響，導致電線桿橫倒於道路中央，並連帶周圍樹木一併倒下，造成交通受阻。

警方表示，員警到場後進行交通管制，引導車輛改道，避免二次事故發生，同時通知台電公司緊急斷電，所幸現場未造成任何人員傷亡。

大湖分局指出，截至晚間近7時，現場仍封閉管制進行電桿與倒樹的排除作業，以儘速恢復道路暢通。警方並提醒，近期天候不穩，強降雨與陣風恐導致道路濕滑及視線不佳，請用路人務必減速慢行，注意行車安全，以避免發生危險。