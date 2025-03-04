影／合歡山下冰霰！遊客驚喜衝出戶外 下秒被「綠豆大小冰珠」砸中直喊痛

受鋒面影響，中部地區下午大雨，傍晚合歡山降下冰雹，打在車頂和引擎蓋叮咚作響，讓遊客又驚又喜體驗下冰雹，沒多久就有遊客被密集的冰雹打的直喊「好痛、好痛」。因為地面冰霰不易消融，今晚8時起台14甲線翠峰到松雪樓間預警性封閉。

氣象署今天公布大雷雨即時訊息，西半部範圍新北直到高雄，東半部包括基隆、宜蘭、花蓮，幾乎都有雷雨。中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨，並伴隨強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，山區氣候不穩定，還有機會下冰雹。

傍晚將近5時，合歡山區下起冰雹。遊客一開始以為是下雨，聽到車頂、引擎蓋發出叮叮咚咚的聲音，才發現降下冰雹，隨後地面出現一顆顆綠豆大小的冰珠。

遊客相當驚喜，有人拿著手機跑到戶外，看到冰雹掉落在外套上逐漸融化，用影片路下難得體驗。小風口遊客中心，冰雹下得又快又密，打在身上隱隱生痛，很快就有女遊客慘叫「好痛、好痛」趕緊躲回遊客中心。還好冰雹下得不久，並未影響民眾及行車安全。

公路局表示，因為合歡山武嶺至松雪樓(31K至33K)下冰霰，入夜後路面冰霰不易消融，考量夜間視線不佳及用路人行車安全，今晚8時預警性封閉台14甲線翠峰至松雪樓(18K至33K)路段，明天上午7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。