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連2家醫院遭駭 衛福部定調系統性攻擊

中央社／ 台北4日電

近期接連發生2起醫院遭駭客攻擊事件，衛福部今天確定為「系統性攻擊」，不排除還會有其他醫院受「駭」，已制定台灣首個「醫院勒索軟體應變教戰守則」，提供醫院SOP因應。

繼馬偕醫院後，彰化基督教醫院近日也遭受勒索軟體攻擊，衛生福利部資訊處長李建璋告訴中央社記者，最新的驗證報告顯示，攻擊軟體都是「瘋狂獵人」（Crazy Hunter），站在料敵從嚴立場，已將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除其他醫院可能成為下一個目標。

目前彰基的資安事件仍在處理中，風險尚未解除。不過，李建璋強調，衛福部立即協調數位發展部資通安全署資安專家進駐醫院，協助隔離受感染的系統並進行病毒清除，落實相關防護措施，核心系統已全面恢復，僅部分非核心的二級系統仍在修復中。

衛福部今天召集全台60家被列為關鍵基礎設施的醫院，舉行緊急會議，分享第一手的攻擊細節與應變策略，受攻擊的2家醫院分享勒索軟體的清除與防禦經驗。李建璋表示，會中也特別提醒，假日及深夜等資安防護較為鬆散的時段，往往是攻擊者發動行動的高風險期。

此外，資訊處迅速制定完成台灣第1個「醫院勒索軟體應變教戰守則」，讓全國醫院在統一的標準作業程序（SOP）下，能迅速有效地應對未來可能的攻擊。李建璋解釋，主要是針對每個階段應做哪些處置，不外乎早期發現、早期隔離、早期斷開可能攻擊路線、適當備份跟恢復等原則。

至於下一家可能被攻擊的醫院，李建璋表示，初步看來2個脈絡，第1個是今年有5家醫院被列入演習對象，已有2家被攻擊，另一個脈絡則是現在被攻擊者都屬於教會醫院，「這些是可能脈絡，但不會做任何揣測」，將持續演練以因應。

衛福部 資安 隔離

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