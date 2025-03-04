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又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

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今晚還會天降奇「冰」！冰雹怎麼來氣象署這麼說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署說明冰雹成因。圖／中央氣象署提供
氣象署說明冰雹成因。圖／中央氣象署提供

昨晚至今天清晨中部以北雷聲隆隆，雙北從午夜起更觀測到冰雹，不少民眾戲稱天降冰塊或天降奇冰。中央氣象署預報員林定宜今天說，今天凌晨雙北出現颮線及冰雹，今天傍晚至晚間還有一波，可能有旺盛對流帶來劇烈降雨、雷擊、冰雹及強陣風，降雨較明顯的地區為中部以北、東北部、東部，有局部大雨且降雨範圍廣泛，並要留意有短延時強降雨或強陣風。

氣象署說，冰雹是在強烈發展的積雨雲對流裡快速成長後降落至地面的冰塊或冰粒，小如綠豆、花生，大似葡萄、雞蛋，巨大的冰雹甚至像葡萄柚或壘球。半徑1公分以上的冰雹就足以砸破汽車擋風玻璃，更大的冰雹破壞力可想而知。而大量的冰雹常造成農作物或漁牧損害慘重，甚至危及生命。

氣象署臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象署」指出，三月下冰雹很正常。冰雹是一種固態降水，就像天上掉下來的冰塊，但是它和雪不同，並不是因為天氣冷而產生。冰雹來自發展旺盛的對流雲，反而是季節逐漸回暖後，因為大環境開始適合劇烈對流發展，而有機會產生冰雹。冰雹多出現在春、夏季對流發展相當旺盛時，常伴隨大雷雨一起發生。

有關冰雹產生步驟，「報天氣-中央氣象署」指出，首先，天空裡有條看不見的線「０°C」線，０°線以上的高空，溫度低於冰點，有利結冰。反之，０°線以下溫度高於冰點，冰會融化。當積雨雲裡的冰晶，處於高空 (溫度低於 0 °C)，會吸附身邊的過冷水而結冰，變大、變重，然後往下掉。

冰晶落到低處 (溫度高於0 °C)，表面冰層融化、吸附雲裡小水滴，繼續長大。積雨雲裡強盛上升氣流推升冰晶、再度飛進高空  (溫度低於0 °C)，原融化的表層再次凝固成冰，並繼續吸附過冷水，冰晶→球狀的冰塊愈長愈大 ，直到這顆冰太重，上升氣流的浮力再也托不住，便開始往地面落下。

「報天氣-中央氣象署」指出，落下的過程，冰的表層通常會逐漸融化，但若落地時，冰塊還沒融化光，那就會變成天降奇「冰」－冰雹。被砸到時可能會痛、甚至受傷，也有可能會砸壞地面的物品，如車體、玻璃、農作物等，再加上冰雹發生常同時伴隨閃電雷擊，當遇到冰雹時別只顧著拍照錄影傳社群，記得要盡快找尋安全可躲避的地方保護自己。

新北市汐止區今天凌晨下冰雹，「汐止人集團」臉書社團梁姓網友直擊並拍下影片。圖／取自「汐止人集團」臉書社團
新北市汐止區今天凌晨下冰雹，「汐止人集團」臉書社團梁姓網友直擊並拍下影片。圖／取自「汐止人集團」臉書社團

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