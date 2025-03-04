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台南以北防大雷雨 6日冷氣團南下北部低溫探12度

中央社／ 台北4日電

氣象署今天更新大雨地區及大雷雨即時訊息，西半部防大雨，台南以北、宜花等地有大雷雨發生。明天起氣溫逐漸下滑，6日大陸冷氣團南下影響至9日清晨，北部低溫下探攝氏12度。

中央氣象署今天下午不斷更新大雨特報及大雷雨即時訊息，受到鋒面影響，大雨地區包含高雄以北、宜花及金門等，大雷雨部分已擴展到台南以北、宜花等地。

此外，氣象署針對宜蘭縣頭城鎮、大同鄉、礁溪鄉；新北市坪林區、雙溪區、新店區、烏來區、汐止區、三峽區、石碇區、平溪區；桃園市復興區；台北市士林區等地發布山區暴雨災防告警。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，鋒面今晚到明晨會通過台灣，有局部大雨發生，並有局部短延時強降雨。

林定宜表示，明天白天東北季風影響，華南雲雨區東移，預估華南雲雨區持續影響至7日，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；8日、9日水氣漸減少，然而北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，林定宜說，明天白天東北季風影響，氣溫下滑；6日大陸冷氣團南下，持續影響至9日清晨，明天至7日清晨最冷。水氣多加上冷氣團，北部體感溫度變化不大，西半部、東北部平地低溫約12度至14度，花東16度；高溫部分，北部約15度至17度、中部約20度、南部約24度，中南部要留意日夜溫差。

林定宜指出，9日白天起冷氣團減弱，10日、11日氣溫持續回升。

林定宜提到，明天沿海地區要留意較強陣風，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生；另外，若溫度及水氣能配合，7日至8日清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會。

冷氣團 大雷雨 氣象署

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