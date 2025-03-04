國健署修法增電子煙管制 違法廣告24小時未下架罰200萬

「菸害防制法」自112年3月22日修正上路，將近2年時間，全面禁止電子煙、加熱菸等類菸品，以及未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品，凡只要製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用；另外，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。

國健署今天預告修正「菸害防制法」部分條文草案，針對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，包括強化網路違法廣告行銷管制，若業者經通知後，24小時內未移除違法資訊，違者最高罰200萬元。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，「菸害防制法」會再修訂更嚴格的規範，業者或民眾個人在接到罰單後，所有的違規產品也會一併沒入銷毀。她強調，「啟動加嚴修法是為了遏止違法菸品流通，保護國民健康、杜絕菸害。」

羅素英指出，「菸害防制法」修正上路至114年1月31日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計61萬餘家件次，開立處分書計4473件，包含電子煙654件、加熱菸2606件、使用電子煙或加熱菸1063件、網路電商及社群平台等22家平台業者150件，共計裁罰約3.7億元。

新法實際執行下來，不少民團、民意代表反應，實際裁罰件數難以嚇阻及杜絕不法行為。國健署今天預告修正「菸害防制法」部分條文草案，包括增訂違法菸品沒入，以及網際網路違法廣告行銷的管制。羅素英說，修正草案將預告7天，徵詢各界意見後，會盡快按照法制程序簽請行政院，再送立法院審議。

依「菸害防制法」現行條文，並無通知下架機制，也沒有自主管理機制的規範，都是與業者召開會議溝通，自主管理網站內容。董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，平台未來就是負「被動」的責任，政府通知違規再處理就好，如果沒被抓到，是否等於天下太平？

林清麗認為，「菸害防制法」執法第二年才漸入佳境，如今卻要修法，且把目前要求平台業者守法的責任攬到政府身上，讓業者有僥倖心態：被抓到再說。她呼籲，現行執法最重要的重點是「溯源」，不敢溯源執法、追責菸商，再怎麼修法都事倍功半。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康