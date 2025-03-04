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又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

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今晚「颮線」壓境雷雨、冰雹來襲 周四變天低溫僅12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今傍晚至晚間又有「颮線」壓境，因旺盛對流有劇烈大雨，不排除還有雷擊、冰雹及強陣風，明天接續受到東北季風增強及華南雲雨東移影響，各地都會降雨。聯合報系資料照
今傍晚至晚間又有「颮線」壓境，因旺盛對流有劇烈大雨，不排除還有雷擊、冰雹及強陣風，明天接續受到東北季風增強及華南雲雨東移影響，各地都會降雨。聯合報系資料照

春雨鋒面持續影響，今傍晚至晚間又有「颮線」壓境，中央氣象署預報員林定宜表示，今天傍晚至晚間因旺盛對流有劇烈大雨，不排除還有雷擊、冰雹及強陣風，明天接續受到東北季風增強及華南雲雨東移影響，各地都會降雨，同時溫度也會下降，低溫將至14度。周四大陸冷氣團南下，並持續影響到周日清晨，預估周五清晨最冷，低溫僅剩12度。

林定宜說，今天凌晨雙北出現颮線及冰雹，今天傍晚至晚間還有一波，可能有旺盛對流帶來劇烈降雨、雷擊、冰雹及強陣風，降雨較明顯的地區為中部以北、東北部、東部，有局部大雨且降雨範圍廣泛，並要留意有短延時強降雨或強陣風。

今晚至明清晨鋒面逐漸通過，但林定宜表示，明天白天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，明（5日）北部、東北部會更濕涼，其他地區早晚也偏涼，北部、東北部低溫14至16度，其他17至20度，由於北部、東北部整天濕冷，不會太高，白天高溫僅19、20度，其他地區23至25度。

周四（6日）大陸冷氣團南下，各地轉冷並一路冷到周日清晨。周四、周五（6、7日）不僅受到大陸冷氣團影響，還受到華南雲雨區東移的影響，因此天氣濕冷，中部以北、東北部、東部降雨範圍較廣，其他地區也有局部短暫雨。

溫度方面，林定宜指出，周三至周五溫度類似，周四至周五清晨最冷，西半部、東北部低溫僅12至14度，花東16度。

周六、周日清晨（9、10日）環境轉為乾冷，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周日白天冷氣團減弱，氣溫回升，但下周一、下周二（11、12日）有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫樣雨。

另外，受到冷氣團及華南雲雨區東移影響，本周仍有追雪機會，林定宜說，周五至周六清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。

低溫 冰雹 冷氣團

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