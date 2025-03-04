欠桃機破4千萬！遠東航空客機遭查封 再不繳清就拍賣

遠東航空停飛多年，但自2019年11月起飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，還未繳納多項規費，累計至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台，展現維護公權力決心。

桃園分署表示，遠東航空雖未辦理停業登記，但實質上已停業多年，該公司自2019年11月起即未繳納應納費用包含場站降落等費、安全服務費、機場服務費及其他規費，累計至今積欠桃園國際機場股份有限公司費用已達新台幣4394萬8548元。

經移送機關桃園機場移送法務部行政執行署台北分署執行後，該分署囑託桃園分署，對於遠東航空現在停放於桃園國際機場停機坪的一台MD-83型飛機進行行政執行程序。

桃園分署受囑託後立即啟動調查程序，並於今年2月27日下午抵達機場查封該飛機。經查該機為1998年出廠，飛機外觀老舊且部分地方有裂紋，起落架已生鏽嚴重，並經桃園機場人員現場表示，該飛機本身構造已有嚴重受損，若欲飛行必須先全面徹底檢修，預計所需費用高昂。