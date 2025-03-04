快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

欠桃機破4千萬！遠東航空客機遭查封 再不繳清就拍賣

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供

遠東航空停飛多年，但自2019年11月起飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，還未繳納多項規費，累計至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台，展現維護公權力決心。

桃園分署表示，遠東航空雖未辦理停業登記，但實質上已停業多年，該公司自2019年11月起即未繳納應納費用包含場站降落等費、安全服務費、機場服務費及其他規費，累計至今積欠桃園國際機場股份有限公司費用已達新台幣4394萬8548元。

經移送機關桃園機場移送法務部行政執行署台北分署執行後，該分署囑託桃園分署，對於遠東航空現在停放於桃園國際機場停機坪的一台MD-83型飛機進行行政執行程序。

桃園分署受囑託後立即啟動調查程序，並於今年2月27日下午抵達機場查封該飛機。經查該機為1998年出廠，飛機外觀老舊且部分地方有裂紋，起落架已生鏽嚴重，並經桃園機場人員現場表示，該飛機本身構造已有嚴重受損，若欲飛行必須先全面徹底檢修，預計所需費用高昂。

至於遠東航空則未派人到場表示意見，亦未說明如何清償積欠費用，為維護飛航安全，確保民眾使用機場正當權益，桃園分署當場表示將盡速辦理執行程序，以貫徹行政院維護交通安全政策。

遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供
遠東航空停飛多年，但飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，至今積欠桃機公司逾4394萬元。行政執行署桃園分署日前赴桃機查封遠東航空MD-83型飛機1台。圖／桃園分署提供

桃園機場 桃機 遠東航空

延伸閱讀

桃機南跑道預計3月歲修 利用夜間施工耗時10個工作日

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

看好赴日旅客增、亞洲往返北美需求 全日空再訂購77架客機

看好赴日旅客需求增 ANA 決議訂購77架客機

相關新聞

今晚「颮線」壓境雷雨、冰雹來襲 周四變天低溫僅12度

春雨鋒面持續影響，今傍晚至晚間又有「颮線」壓境，中央氣象署預報員林定宜表示，今天傍晚至晚間因旺盛對流有劇烈大雨，不排除還...

欠桃機破4千萬！遠東航空客機遭查封 再不繳清就拍賣

遠東航空停飛多年，但自2019年11月起飛機長期停放桃園國際機場並占用停機坪，還未繳納多項規費，累計至今積欠桃機公司逾4...

影／台中狂風暴雨像颱風天 山區冰雹民眾驚嚇躲車上

台中地區今天傍晚狂風暴雨像颱風天，行車視線嚴重受影響，谷關和梨山地區都有下冰雹，冰雹大且量多，許多民眾在車上躲冰雹說很嚇...

成人每2個就1人體重超標 BMI超過「這數值」少活10年

「台灣成人每2人就有1人體重超標」台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，國人十大死因有8個和肥胖相關，包括心血管疾病、糖尿病、...

海漂垃圾困馬祖 藍眼淚美景同受衝擊

每年春夏馬祖「藍眼淚」奇景吸引大批遊客湧入，但一同漂來的還有大量海漂垃圾，使得這片夢幻景色大打折扣。據連江縣環境資源局統...

國健署修法增電子煙管制 違法廣告24小時未下架罰200萬

「菸害防制法」自112年3月22日修正上路，將近2年時間，全面禁止電子煙、加熱菸等類菸品，以及未經核定通過健康風險評估審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。