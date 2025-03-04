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海漂垃圾困馬祖 藍眼淚美景同受衝擊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖每次颱風過後，海面上都會出現數量龐大的海漂垃圾。圖／連江縣環資局提供
馬祖每次颱風過後，海面上都會出現數量龐大的海漂垃圾。圖／連江縣環資局提供

每年春夏馬祖「藍眼淚」奇景吸引大批遊客湧入，但一同漂來的還有大量海漂垃圾，使得這片夢幻景色大打折扣。據連江縣環境資源局統計，當地年須處理近600公噸海漂垃圾，其中可回收僅占約8%，其餘垃圾經過長時間曝曬與分類後，仍需高額成本運往台灣本島焚燒，無法焚燒的部分只能持續堆存，形成環境隱憂。

「曾經帶遊客去看藍眼淚，結果發現垃圾漂在旁邊，氣氛全毀。」有「藍眼淚達人」之稱的周小馬無奈表示，垃圾不僅影響視覺美感，也可能影響發光藻類的生長，進而衝擊馬祖的觀光產業。

馬祖的海漂垃圾主要受東北季風影響，每年秋冬期間，南竿、北竿等地的沙灘與礁石區，經常可見被海浪沖上岸的大量垃圾。連江縣環資局統計，2024年共清理出598.6公噸海漂垃圾，其中可回收為49.68公噸，較5年前增加約20%。

「馬祖島嶼面積小，垃圾堆置空間有限，當地沒有專屬的焚化設施，因此必須仰賴曝曬、分類，再送往台灣本島處理，成本極高。」連江縣環資局長陳忠義表示，垃圾含有多種雜質、礦物質，無法直接進焚化爐，曝曬過程長達1年以上。

縣府人員也說，以前大陸都用保麗龍養殖，經過風吹日曬，保麗龍容易碎裂，可能會被海洋生物誤食，此外，保麗龍碎裂後可能成顆粒，跟海砂混在一起，不好清理，縣府在7、8年前有跟陸方持續溝通，現在陸方已禁止保麗龍，改用浮球，讓保麗龍數量少很多；連江縣府多年來與福州與大陸連江縣協商，提出方案，計畫將經初步壓縮與分類的資源類垃圾送回中國處理，但因為卡在政治層面，還在努力突破，這部分還再持續溝通。

為了維護海岸環境，馬祖參與交通部觀光署「向海致敬」計畫，中央幾乎每年編列超過3000萬元經費給馬祖動員民間團體與社區居民投入淨灘行動。該計畫自推行以來，每年舉辦約250場淨灘活動，平均每1.5天就有一次，動員人數超過1萬人次，主要參與者來自退休公務員協會、社區發展協會及志工團體。

「雖然淨灘活動有助於短期維護環境，但垃圾源頭沒有減少，這些努力仍是治標不治本。」參與淨灘多年的林姓志工表示，有時剛清理完一片沙灘，不到幾天又有新的垃圾被沖上岸，讓人感到無奈。

陳忠義表示，馬祖列島位於福建省閩江口外，總面積29.6平方公里，面積雖小，曲折多變海岸線卻長達約138公里，因為與中國大陸只有一水之隔，一年四季都難逃海漂垃圾侵襲，處理海漂垃圾一直是馬祖各島揮之不去的夢魘，塑膠、保麗龍及漂流木等廢棄物源源不斷，成為一大環保挑戰。

馬祖知名的藍眼淚達人周小馬說，「其實藍眼淚與海漂垃圾都是隨著海流一起飄過來」，他說，曾經帶著客人要去「尋淚」，沒想到到了目的地，發現有海漂垃圾在旁，簡直是煞風景，所以後來他都會避開有海漂垃圾的「地雷區域」。圖／周小馬提供
馬祖知名的藍眼淚達人周小馬說，「其實藍眼淚與海漂垃圾都是隨著海流一起飄過來」，他說，曾經帶著客人要去「尋淚」，沒想到到了目的地，發現有海漂垃圾在旁，簡直是煞風景，所以後來他都會避開有海漂垃圾的「地雷區域」。圖／周小馬提供
馬祖每次颱風過後，都會出現數量龐大的海漂垃圾，圖為在西莒菜埔澳所出現的情況。圖／連江縣環資局提供
馬祖每次颱風過後，都會出現數量龐大的海漂垃圾，圖為在西莒菜埔澳所出現的情況。圖／連江縣環資局提供

保麗龍 淨灘 馬祖

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