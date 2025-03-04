大霧降雨阻馬祖空運 台馬海運未來3天也恐停航

馬祖地區受大霧與降雨影響導致南竿與北竿機場關閉，初估影響約300人，縣府交通旅遊局已提出空運疏運請求。交通船「台馬之星」發布公告，5日至7日恐因海象不佳無法開航。

連江縣政府交通旅遊局指出，因有一定人數旅客滯留，故已提出空運疏運請求，若明天天候許可，將視情況請民航局同意以加班機或軍機疏運旅客。至於海運方面，何時啟動疏運機制，仍需視海象而定。

馬祖南竿與北竿機場3日起受大霧影響造成空中交通受阻，3日下午與4日全日均關場。南竿飛松山共取消9班、南竿飛台中共取消2班；北竿飛松山共取消3班，初估約300名旅客滯留。根據連江縣旅行商業同業公會統計，滯留團客人數為112人。

船運方面，台馬交通船「台馬之星」昨晚基隆往返馬祖航班正常開航，今天上午從南竿福澳港開航，經由東引前往基隆港。根據連江縣政府交通旅遊局統計，該船載運南竿往基隆乘客248人，東引往基隆乘客47人。

但營運「台馬之星」的世洋機械科技股份有限公司今天發布公告指出，4日晚間基隆往馬祖因維修保養日停航，5日至7日恐因海象不佳影響，無法正常開航，強調實際開航與否仍依開航當日公告為準。「新台馬輪」則因年度歲修，至13日止暫停開航。