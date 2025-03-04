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6縣市慎防雷雨狂炸及9級強陣風 山區暴雨警戒區擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雷雨狂炸，6縣市發布大雷雨即時訊息，另山區暴雨警戒區也擴大，氣象署預估影響時間持續到晚間7時23分。聯合報系資料照
雷雨狂炸，6縣市發布大雷雨即時訊息，另山區暴雨警戒區也擴大，氣象署預估影響時間持續到晚間7時23分。聯合報系資料照

雷雨狂炸，中央氣象署下午5時23分，針對6縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間，警戒範圍包含桃園市、新北市、基隆市、台北市、新竹縣、宜蘭縣。氣象署表示，上述縣市大雷雨情況預估持續到晚間7時30分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水及低能見度。

另外，鋒面持續影響，山區降雨情況猛烈，氣象署也發布山區暴雨警示，警戒範圍包含宜蘭縣頭城鎮、新北市坪林區、新北市雙溪區、新北市新店區、宜蘭縣大同鄉、新北市烏來區、新北市汐止區、桃園市復興區、新北市三峽區、宜蘭縣礁溪鄉、台北市士林區、新北市石碇區、新北市平溪區。

氣象署指出，山區暴雨情況將持續到晚間7時23分，因此針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警。

氣象署表示，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

宜蘭 氣象署

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