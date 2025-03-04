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科技人壓力大...將「解憂雜貨店」搬入 成員工福利留才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院在民國79年成立心理諮詢室，從94年起已累積服務逾1.75萬人次。圖為員工職涯探索的活動。圖／工研院提供
工研院在民國79年成立心理諮詢室，從94年起已累積服務逾1.75萬人次。圖為員工職涯探索的活動。圖／工研院提供

竹科人面對高壓且具挑戰的工作，越來越多科技大廠把「解憂雜貨店」搬進公司，當成員工福利留才，照顧員工身心健康，不過小型科技公司較無此資源，今年3月起竹市衛生局將首度在竹科設諮商室，陪伴更多竹科人走過壓力風暴。

新竹市政府衛生局表示，3月起向科管局承租園區地點，設置東區社區心理衛生中心的分站，竹科人處於高壓環境，要兼顧工作與家庭，也面臨孩子問題等，公家單位提供免費諮商，除了竹科人，附近民眾都可使用。

針對科技廠提供的協助，竹市衛生局說，有些大型科技廠會設置駐廠心理師或補助員工諮商費用等，支持員工的心理層面。5月將辦工作坊，邀請人資主管參與，認知到員工心理層面的需求與對應資源。

工研院在民國79年成立心理諮詢室，從94年起已累積服務逾1.75萬人次。人資處處長吳素靜說，特約心理師提供穩定諮詢時間供員工使用，員工可自行上網預約隱私性高，隔日即可晤談，地點就在工研院，相當方便。

工研院也引入外部諮詢資源，顧問公司同時提供法律、管理等諮詢服務，擴大照顧面向。工研院本身有健康中心身心科門診，身心科醫師診療後，轉介有需求員工接受心理諮詢；若心理師評估晤談員工需精神醫療協助，亦可轉介至身心科就診，雙向轉介讓照護更全面。

特別的是，每位員工提供一年最多15次諮詢，員工的直系親屬與配偶亦可使用服務，費用皆由工研院負擔。吳素靜解釋，導致員工無法專心工作的議題有可能發生在親近家人身上，心理諮詢擴及家人，更能實質嘉惠員工。如：每年都有員工因子女議題(拒學、憂鬱症、在校行為偏差、生涯迷惘等)安排子女進行晤談，照顧員工家人的同時，也幫助員工安心工作。

台積電精進「三級預防與照護模式」，將諮商諮詢團隊由2家增加至5家，並新增精神醫療診治資源、英語的服務量能、夜間與假日彈性預約諮商時段，提供每人每年5小時免費心理、法律、財務等外部顧問團隊諮商諮詢服務，藉由員工自我覺察及年度健檢問卷瞭解其困擾或壓力，並由心理師關懷自覺壓力感受較高的員工，以期即早發掘需求並予以相應的支持資源，陪伴員工渡過低潮時期。

台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠鼓勵園區公司，科技人處在高壓環境，公司可將諮商委託給外部機構，提供資源給員工，要思考照顧員工的政策。

工研院也引入外部諮詢資源，顧問公司同時提供法律、管理等諮詢服務，擴大照顧面向。圖／工研院提供
工研院也引入外部諮詢資源，顧問公司同時提供法律、管理等諮詢服務，擴大照顧面向。圖／工研院提供

心理師 衛生局

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