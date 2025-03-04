北醫開發預警系統 預防洗腎、低血壓、抽筋
北醫與緯創醫學合作，開發洗腎預警系統，並可提前30分鐘偵測低血壓與抽筋風險！北醫助理教授蔡承育4日介紹說，團隊透過「毫米波雷達技術」結合AI演算法，偵測洗腎病友呼吸的變化，可有效預測洗腎最常見的突發低血壓與抽筋風險。北醫盼相關技術能擴大到偏鄉，還有包括心臟、胸腔內科應用。
可隨時監控體徵
台北醫學大學與緯創醫學科技公司合作，開發洗腎雷達偵測系統。北醫醫工學院助理教授蔡承育表示，本次研究過去3個月蒐集洗腎病友呼吸頻率、心跳、血壓等臨床指標，結合AI演算法進行數據分析，結果顯示能透過呼吸等症狀的監測，有效辨別洗腎過程中，最常見且危急的低血壓與抽筋風險，進而提前30分鐘預警。
蔡承育指出，未來希望能將相關技術導入心臟內科、胸腔內科等跨領域整合，全方位掌握病友安全，提供醫療團隊及時預警訊息。他也說，除了雙和醫院使用這套系統，未來將擴張到北醫附醫、萬芳醫院等系統，並試圖拓展到偏鄉應用（例如復興鄉），讓醫生不用到當地也可以有遠端、長期的監測。
醫護可提前應對
雙和醫院腎臟內科主任廖家德分享系統的臨床試驗狀況指出，病友每次洗腎3.5到4小時，在洗腎過程難免會有狀況，而如今護理人手不足，現有洗腎的身體指標監測也無法隨時，且會打擾病友。此系統可隨時監測病友身體指標，還能提前預測，不只讓醫護可以提早因應，病友的感受也比較好。
北醫校長吳麥斯表示，毫米波雷達技術未來將跨科應用，也希望讓各界了解隨著精準醫療的發展，未來重症都有機會居家化治療。他也說，全台洗腎人口超過9萬人，盼未來將相關技術擴大應用，甚至有望開發心臟衰竭、胸腔肺積水、睡眠呼吸中止症等預警功能。
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