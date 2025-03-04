國道服務區年營收關西5.98億 首度超越清水奪冠

高公局統計，113年國道15處服務區整體營業額高達新台幣53.7億元，其中往年常勝軍的清水服務區因整修8個月，去年排第2名，關西服務區超車成為營收冠軍。

交通部高速公路局今天發布新聞稿公布113年國道15處服務區營收，高公局指出，113年整體營業額高達新台幣53.7億元，較112年50.9億元成長5.49%，創歷年新高。

高公局說，去年營收前5名為關西5.98億元排名第1、清水5.87億元排名第2、西螺5.8億元排名第3名，泰安5.38億元為第4名，東山4.64億元排名第5。

由於清水服務區已經連續15年奪冠，高公局解釋，清水服務區因整修8個月，所以去年僅排名第2名。

高公局說，清水服務區去年12月跟今年1月營收都破億元，今年農曆春節營收更是亮眼，突破歷年單日最高紀錄，今年目標營收預計可達到11億元。

另外，在國道充電站方面，高公局說，113年國道充電路網全面上線，總充電量679萬度，是112年（379萬度）的1.8倍，其中清水充電站以106萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，至於充電次數以湖口北站2.7萬次居冠，而每車平均充電度數最高為湖口南站（40.2度/車）。