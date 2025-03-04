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鋒面持續影響！16縣市大雨特報 3地注意暴雨持續到晚間
降雨範圍再擴大，中央氣象署下午4時10分，針對16縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上。另外，也針對台中市太平區、新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發布山區暴雨，影響時間持續到晚間6時22分。
大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣、澎湖縣。
氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。
另外，也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域)）、台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至18時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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