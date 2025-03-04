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雷雨再襲！粉專：第二道鋒面準備出海入夜抵台

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
隨鋒面接近，各地轉為短暫陣雨或雷雨，中央氣象署下午針對16縣市發布大雨特報。聯合報系資料照
隨鋒面接近，各地轉為短暫陣雨或雷雨，中央氣象署下午針對16縣市發布大雨特報。聯合報系資料照

中央氣象署指出，昨晚到今天清晨一道鋒面系統通過台灣，伴隨著強烈的雷電現象，造成昨晚到今晨觀測到台灣第一道春雷，在雙北地區也觀測到冰雹現象，算是滿劇烈的雷雨情形，但白天北部還出太陽，天氣變暖。氣象粉專台灣颱風論壇─天氣特急指出，第二道鋒面準備出海，入夜抵台，今天夜晚至明天清晨台北到嘉義、澎湖、宜蘭，容易雷陣雨、大雨，呼籲民眾留意劇烈天氣發生。

台灣颱風論壇─天氣特急指出，今天南北天氣兩樣情，北部一下子下雨、出太陽、涼涼的又變暖，一次體驗春夏秋，好像在洗三溫暖；中、南部則是一直好熱。

󠀠台灣颱風論壇─天氣特急指出，根據最新監測，目前華南沿海有非常的強雷雨帶，正開始往東移動，通過金門及馬祖，即將進入台灣海峽，預計今天夜晚就會抵達台灣上空。再次提醒，今天夜晚至明天清晨台北到嘉義、澎湖、宜蘭容易雷陣雨、大雨，留意劇烈天氣發生。

󠀠台南到屏東、花東屬於一陣陣雨勢，雷雨帶如果不小心掃過，也會有瞬間大雷雨發生(機率較低)，台灣颱風論壇─天氣特急提醒晚上如有室外活動，或晚歸的民眾，一定要攜帶雨具。

台灣颱風論壇─天氣特急稍早也指出，強烈雷雨帶要來了。持續偵測到密集的雷電現象，台北到彰化率先影響，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

大雷雨 颱風

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