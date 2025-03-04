洗腎最怕抽筋、掉血壓 新雷達系統提前30分鐘預警

一名腎臟病患在洗腎時，量完血壓10分鐘，就出現呼吸頻率改變，結果20分鐘後，血壓下降、全身不適。雙和醫院腎臟內科主任廖家德表示，洗腎病人最怕抽筋、掉血壓，尤其是當血壓大幅下降時，會有頭暈、心悸、嘔吐等症狀，嚴重則可能意識不清，甚至昏迷。

廖家德指出，在長達約4小時的洗腎過程中，會進行間歇性監測，但患者要配戴儀器或是穿戴裝置，可能會壓住手臂。台北醫學大學與緯創醫學合作，於北醫大體系附屬醫院展開臨床試驗，使用「洗腎雷達偵測系統」，可提前30分鐘預警，及早發現洗腎病人是否有血壓驟降、呼吸及心跳異常等風險。

「透析中低血壓發生率約為25%，而有其他慢性病的高風險族群可達50%；這套系統就像地震警報器，可提前介入預防處置。」廖家德說，由緯創醫學研發的毫米波雷達，無需接觸人體、可連續監測生理數據，包括心跳、血壓、呼吸頻率等，提供醫療團隊進行決策輔助。

北醫大醫工學院助理教授蔡承育表示，去年底導入AIOT智慧照護技術於雙和醫院血液透析中心，過去三個月已成功收集大量透析期間生理數據，共計1600多筆資料並進行分析，可提升患者洗腎安全。他說，除了有效識別洗腎的低血壓與抽筋風險，將陸續導入心臟內科、胸腔內科等跨領域整合。

全台灣洗腎人口逾9萬人，北醫大校長吳麥斯表示，因應每年3月的第二個星期四為「世界腎臟日」，呼籲民眾重視慢性腎臟病的早期檢測及預防。他指出，洗腎過程中的突發狀況，可透過這套「洗腎雷達偵測系統」示警，未來也將應用到居家血液透析、偏鄉醫療、遠距醫療等，促進醫療照護模式。