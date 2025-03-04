海中微塑膠就像大氣PM2.5 學者提醒持續監測 源頭管理

國立海洋大學研究團隊在台灣多處河川出海口，採集野生牡蠣發現體內都有微塑膠（MPs），提醒國人海洋廢棄物除造成環境汙染，微塑膠潛藏的食品安全危害也不能等閒視之。海中的微塑膠就像空氣中的細懸浮微粒（PM2.5），也是威脅人類健康的殺手。

海大海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯說，隨著塑膠使用量提升，塑膠廢棄物隨之增加，國際研究約兩成因管理不當進入自然環境，在河川、土壤、地下水、港灣、沙灘、出海口、海洋，甚至海底都能發現塑膠的蹤跡，直徑小於零點五公分就屬微塑膠，並隨時間裂解成更微小的粒子。

許瑞峯表示，塑膠廢棄物對海洋生物的危害程度跟大小有關係，海龜在海中看到塑膠桶，只要去撥一下，不會出事，但若變成塑膠碎片，牠就可能以為是食物吃進去。塑膠小的更小的時候，連海洋生物濾食都會吃進體內。

海大團隊接受海洋保育署委託，調查台灣海域海漂、海底及微塑膠廢棄物分布調查及分析，數據顯示海廢中有六成七為塑膠，保麗龍占一成九。來源分成陸、海兩種管道，陸源包含透過河川流運及沿近海經濟活動排放，海上來源則是船舶、海洋休閒觀光或漁業活動。

研究團隊選定台北淡水河、苗栗後龍溪、彰化烏溪、台南鹽水溪和曾文溪、高雄阿公店溪出海口，以及十處海域，進行表水及牡蠣採樣，均檢測出微塑膠，接著進行樣品定性分析，來源多是人造衣物纖維、漁網漁繩及日常生活用品或塑膠工業製品。

許瑞峯表示，分析微塑膠來源以陸地為主，部分來自海洋長程傳輸或是海上活動。若要探討微塑膠與海廢相關性，建議未來可持續在出現海洋廢棄物海域，持續採集表水調查，以利更了解當地海域微塑膠等海廢來源、變化及相關性，更有效從源頭進行管理。

許瑞峯指出，在各地出海口固著在橋墩等處的野生牡蠣，因為長年在當地水域濾食，有如被動式汙染生物採樣器，有計畫的採集並檢驗生物體累積情形，同樣有助於調查微塑膠來源，據以研擬因應方案。

「海中的微塑膠就像大氣中的PM2.5，都是人類健康殺手」，許瑞峯說，PM2.5的危害取決於附著的物質有沒有毒，如果在沙哈拉沙漠吸一口PM2.5風險不大，因為就只是沙子，但PM2.5通常和石化或汙染物一起產生，上面裹了一層致癌物質，人體吸進去就可能致病或致癌，而石化產物產生的微塑膠危害，也就不容輕忽。

許瑞峯表示，原本漂浮的微塑膠除了在海域水平移動，也可能材質密度大於海水或被藻類包覆，垂直運輸沉入海底。實驗室模擬研究證實低密度的微塑膠，可與海裡的生物排泄物、生物碎屑、浮游植物、細菌和黏性有機物質，因不斷碰撞、黏結、包覆，像滾雪球一樣越滾越大，形成摻有微塑膠的大型聚合顆粒，稱之為「海洋雪花」。

民眾多已知道海龜呼吸道被吸管堵住，海中生物被塑膠網具、繩索纏繞，或是食入海廢造成消化系統阻塞，產生錯誤的飽足感而消極覓食，導致營養不足死亡的危害，但對微塑膠的影響層面就較不明白。

許瑞峯說，較小的顆粒進入生物體可能引發免疫或發炎反應，加上微塑膠表面積大，會吸附更多重金屬、環境賀爾蒙等致癌或有毒物質，造成生態及人類健康的負面風險。微塑膠已在食用的海鮮或飲用水中偵測到，人類的血也偵測到微塑膠濃度，說明微塑膠已進入人類食物鏈，大家都無法置身事外。