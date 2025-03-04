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中部30多歲男染流感重症亡 公費藥擴大延到3月底

中央社／ 台北4日電

疾管署今天表示， 2月25日至3月3日新增13例流感死亡，其中有中部30多歲心臟病史男性因併發肺炎及呼吸衰竭亡；預估3月中下旬脫離流行期，公費抗病毒藥擴大延長到3月底。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，2月23日至3月1日類流感門急診就診約11萬5000餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍處流行期。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

重症死亡部分，李佳琳說明，2月25日至3月3日新增64例重症病例、13例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。本流感季自去年10月1日起截至今年3月3日累計1063例重症病例、死亡病例累計217例，確定病例及死亡病例分別有85%及88%未接種本季流感疫苗

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案中較年輕者，為中部30多歲男性，有痛風、心臟疾病等潛在病史，沒有接種本季流感疫苗；2月中旬因咳嗽、倦怠，曾到診所就醫，症狀持續1星期沒有改善，又因發燒、呼吸急促、全身無力，到急診就醫。

林詠青說，當時抽血發現，個案發炎指數上升，檢驗確診A型流感，X光發現已經雙側肺炎，加上有心臟病史，在急診就進行超音波，發現有心臟衰竭狀況，給予流感抗病毒藥物並收加護病房治療，但病況仍未改善，住院1週多在3月初過世，死因流感併發肺炎及呼吸衰竭。

疾管署發言人曾淑慧說明，流感門急診就診人次較前週下降17%，近期疫情呈下降趨勢，但預測仍要3月中下旬才會脫離流行期，且流感重症通報數仍高，評估傳播風險持續，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年3月31日止。

曾淑慧表示，增購的10萬劑公費流感疫苗目前尚餘約1萬劑，且多數已預約完畢，預計本週就會接種完畢。本流感季公費流感疫苗共計已接種667.4萬劑，疫苗使用率99.8%。

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