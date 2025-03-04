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桃機南跑道預計3月歲修 利用夜間施工耗時10個工作日

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
施工作業期間桃園機場營運及航班起降均正常。圖／機場公司提供
施工作業期間桃園機場營運及航班起降均正常。圖／機場公司提供

桃園國際機場將於3月份辦理南跑道歲修，屆時將視天氣況狀，利用既有夜間關閉時段施工，預計10個工作日可完成。機場公司指出，已於2月20日邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加說明會，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，強化各單位橫向聯繫，協調即時應變，隨時滾動檢討應變方案。

機場公司表示，桃機持續優化營運服務品質，為即將到來的清明春假預做準備，將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R/23L南跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，機場公司並已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

針對本次南跑道歲修規劃，機場公司自2024年底即開始籌備，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，利用既有夜間例行巡檢、維護作業時段，飛航指南公告為凌晨1時至清晨6時30分，跑道單雙日輪流關閉，每日共計5.5小時，本次南跑道歲修即利用既有夜間關閉時段，以加強維護強度方式執行。

機場公司強調，飛航安全必須高度重視，跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，維護跑道同步兼顧航班運行也非常重要，機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合。

桃園機場持續推動跑道維護，於3月份利用既有夜間關閉時段，辦理南跑道歲修。圖／機場公司提供
桃園機場持續推動跑道維護，於3月份利用既有夜間關閉時段，辦理南跑道歲修。圖／機場公司提供

桃園機場 航班

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