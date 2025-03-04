腹瀉就診數飆5年同期新高 諾羅病毒占逾9成

腹瀉疫情雖下降，但仍為近5年同期最高。疾管署發言人曾淑慧指出，腹瀉門急診就診27萬5238 人次，較前一周30萬8626人次下降10.8%，仍為近5年同期最高。另全國近四周共接獲344起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件中，以檢出諾羅病毒，占95.6%為多。

曾淑慧表示，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，今年截至2月底流行病毒株以GII.17為主，該型別已多年未於國內流行，也有基因重組變異，多數民眾無免疫力。民眾如廁後、進食及備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且澈底煮熟後再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產，以預防諾羅病毒傳播。

近期腹瀉群聚案件發生場所以餐飲旅宿場所、校園為多，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員健康情形，如疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

另外，為降低諾羅病毒傳播風險，處理受病患污染的器物表面之前，如課桌椅、地面、門把等，應戴上手套與口罩，並用20 c.c.漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒清理。