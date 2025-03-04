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自來水要煮沸後才能喝？兩派網友掀論戰 專家曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，朋友家裡都會把自來水煮沸後再飲用，讓她相當驚訝。示意圖／台北自來水事業處提供
一名網友發現，朋友家裡都會把自來水煮沸後再飲用，讓她相當驚訝。示意圖／台北自來水事業處提供

你會直接飲用自來水嗎？一名網友發現，朋友家裡都會把自來水煮沸後再飲用，讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己到朋友家，發現他們都是接自來水，經過煮沸後直接飲用，讓她相當驚訝，直言「認真嗎？現在還有人這樣嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「煮湯不是也這樣嗎？有人煮湯還會去裝飲水機的水煮嗎？」、「我家也是喝煮沸過的自來水欸，為什麼不行？」、「從小住新北新店，都是自來水煮來喝，出社會之後知道有些地方是買水喝超驚訝」、「我房間有電熱水瓶，我都直接去洗碗槽裝水加熱喝欸」。

不過，也有部分網友認同原PO意見，指出「真的！一直以為有淨水設備是很正常的事」、「家裡通常都會安裝濾水器，水龍頭開了直接喝」、「叫我喝煮過的自來水，我沒辦法」、「要裝濾水器，自來水有很多礦物質」、「我覺得經過過濾會比較好」。

事實上，台北自來水事業處曾針對「水龍頭打開的自來水可以直接喝嗎？」問題，表示自來水已經過完善的線上水質監測和品質監控，環保署認證的檢驗室也會定期檢驗自來水品質，確保水中不含化學有機污染物、有害重金屬及致病性微生物等，符合「飲用水水質標準」。

自來水事業處也進一步說明，家中實無必要再加裝淨水器來淨化自來水，使用濾水器容易在濾心滋生細菌，反而造成水質污染。

水質 環保署 飲水機

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