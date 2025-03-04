高鐵228祭新策略管制人潮 一票旅客大讚「早就該這樣」

228連假有不少民眾搭高鐵往返南北，讓高鐵車站擠到水洩不通。一名網友分享，自己也在連假期間購買自由座，抵達台北車站後，發現自由座旅客都被高鐵員工用紅龍擋住，詢問下才知道是高鐵為了讓對號座旅客都能順利上車，祭出的新政策。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，2月27日晚間抵達台北車站後，發現買自由座車票的旅客，都被高鐵員工用紅龍擋在一樓大廳，無法進入月台搭車，詢問後才得知，有不少對號座旅客抱怨，明明早就買好對號座車票，卻被自由座旅客人潮塞爆，只能無奈站在自由座車廂，而高鐵才祭出這項新策略，保障對號座旅客的權益。

貼文一出後，多數網友都大讚高鐵的緊急應變措施，紛紛表示「這個作法是對，沒買座位的人，本來就要跟有買座位的人分流」、「這作法超級正確，不然對號座全程找不到位子」、「早就該這樣」、「高鐵可以之後大型連假都這樣嗎？」、「這樣才對！我上次都特別買了商務，結果我被人潮卡了20幾分鐘上不去，錯過班次」

不過，也有不少網友建議可以管制或取消自由座，回應「本來就該先管制自由座，不然每次連假都一堆對號座擠不上去，人家講白了就是有座位啊！」、「應該把自由座的票價調整比對號座還要高一些」、「限定自由座專車、對號座專車不好嗎？」、「日本新幹線遇上連假，只販售對號座，不會讓人去擠自由座」。