導入天敵昆蟲菸盲椿 設施小果番茄減用農藥

台南區農改場今天表示，近年輔導設施小果番茄的農民採行有害生物綜合管理技術，採收時使用天敵昆蟲菸盲椿顯現成效，雲嘉南轄區內確認有35公頃實行，大幅減少使用化學農藥。

農業部近年來持續推廣農民採行有害生物綜合管理（IPM）技術，農業部台南區農改場助理研究員張淳淳接受中央社記者電話訪問時指出，轄區在雲嘉南，是設施小果的主產地，而生產力受病毒、媒介昆蟲銀葉粉蝨影響大，近年病蟲害又頻傳，因此從109年起試驗有害生物綜合管理（IPM）技術，發現有效並推廣。

她說，IPM技術的運用包含預防、監測到防治，要求確保設施隔離性、採用健康種苗與落實田間衛生管理；採收期間並應用天敵昆蟲菸盲椿來抑制銀葉粉蝨，輔導農民在設施內種植胡麻，作為銀行植物，藉此提供菸盲椿棲息處所及取食幼嫩葉片，有助於穩定菸盲椿的族群數量，進而降低購買成本。

除了胡麻，張淳淳說，去年導入醉蝶花作為新型的銀行植物，此作物具備適應冬季低溫特質，可與胡麻搭配應用；建議農民可以將銀行植物栽種在設施的出入口、迎風面或是兩側，但是不要交雜種植，以免噴藥時傷及天敵昆蟲。

推廣逐步展現成果，她說，由於農業部動植物防疫檢疫署補助購買使用天敵昆蟲費用的一半，每公頃補助上限新台幣1萬元，迄今補助購買以菸盲椿最多；又根據嘉義縣太保市農會資料顯示，當地農民購買菸盲椿幾乎都是用在設施番茄上；台南區農改場也確認轄區內有35公頃採用此防治術，可大幅減少使用化學農藥。