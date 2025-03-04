台積電女工程師改當武俠作家 高容找出歷史中的人性

被譽為護國神山的台積電，是許多人夢寐以求的理想公司，但是曾經是台積電女工程師的高容她，卻在服務10年之後，毅然而然辭職投身寫作，至今已經寫出多部長篇武俠歷史小說。

高容的最新力作《十朝》，將近300萬字，把五代十國的歷史，以武俠奇幻小說的精彩，重新呈現在讀者面前。被問起心路歷程與創作理念，高容說自己寫完武則天之後，有感於唐朝之後的五代十國，是史書中一頁破碎的篇章，想要重新呈現那段歷史。

高容說，自唐朝滅亡至北宋建立（西元907年－960年），短短五十三年間，中原王朝更迭如走馬燈，十四位帝王輪番上場，這段被「暴君」二字草草概括的亂世，宛如殘酷的燎原大火，燃盡大唐的盛世繁華，也映照出人性最極致的光明與黑暗、權力與掙扎。她筆下的《十朝》，正是試圖拂開濃厚的史冊灰燼，讓掩埋千年的人事，在墨色深處重現真相。

對於特別寫馮道，高容表示，五代十國有許多梟雄霸主、忠臣烈士，《十朝》卻以馮道為主角，他一路侍五朝、八姓、十二帝，攀登至相位，始終做到自身、主上、百姓三贏的局面，因而走過十朝風雨，廣受君民喜愛，最後得以善終。

高容以為，馮道是人類歷史上絕無僅有的一位「十朝宰相」，前無古人、後無來者，就連穿越文都虛構不出這麼厲害的人物。然而，馮道逝世後，卻被史家批為「無恥貳臣」，背負了千年罵名，這樣的戲劇反差，對創作者來說，有著莫大的吸引力，再加上對歷史評價的質疑，因此毅然決定與他同行，一闖風雲際會的五代十國，挑戰這場極限創作。

有人說，歷史由勝利者書寫，正史多為虛構，野史(小說)才是真實的。高容認為馮道的兩面評價，恰恰詮釋了歷史的不確定性。在《舊五代史》中，他是「郁有古人之風」的道德完人；《新五代史》裡，卻被歐陽修斥為「無恥之最」。這種撕裂，無疑是宋朝君臣對自身合法性的焦慮投射——趙匡胤以兵變奪權，比馮道易主更甚，若馮道可鄙，宋太祖豈非亂君？因此《十朝》試圖推翻「君權至上」的封建迷思，秉持「以民為主」的觀點來看待馮道及一干「亂臣賊子」，試著探討「真正的忠臣，應該為保全志節而殉主，還是為拯救黎庶而忍辱負重？應該忠於一家一姓，還是忠於天下百姓？」等等鮮少被史學家解析的問題。

高容說，在挑戰傳統史觀的同時，《十朝》也試圖以一種新的武俠境界，來闡述「俠」之大義。如果說，武俠小說是以繽紛多彩的虛幻趣味，將江湖眾生相呈現於廣闊的舞台上，那麼歷史小說就是以厚重沉澱的寫實意味，將文明演進的脈絡編織成深邃的長河，而寫實與虛幻的碰撞，總能引發有趣的遐想。《十朝》特意將真實歷史、玄幻武俠、文學情懷融鑄於一爐，開創出一種前所未見的「編年史武俠」寫作風格，在真史的骨架上，塑造了「煙雨樓」美人群像、「金匱盟」地下組織、「薩滿教」通天神壇等虛構情節，希望讀者沿著五代十國的脈絡，進入磅礡壯麗的史詩世界，同時也能享受武俠的奇趣。其中最重要的是探索「俠」的新概念：真正的英雄俠客，不僅僅是仗劍天涯、快意恩仇的浪漫，甚至不只是為了一國之民，而是心懷蒼生，為拯救天下，願意忍辱屈就、負重前行，這不是傳統意義上的江湖俠客，卻是真正的一代儒俠！

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