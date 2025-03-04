部分機車格漲價 北車旁停車格從計次20元調整至每日上限50元

台北市交通局為了提高機車停車格周轉率，並鼓勵綠運輸，3日起在台北車站旁的「逸仙公園」調整收費，將計次20元，調整為每半小時5元，當日上限50元。交通局停管處表示，實施後3成停放車輛2小時內離開，長時間占用有改善。

逸仙公園周遭約有400格機車停車格，駕駛多半停妥後，就轉乘客運或捷運等，待下班後才會移車，因此格位數的周轉率，相對其他地區低。

停管處表示，這次是將計次的收費路段為市民大道一段的台北轉運站至中山北路一段。中山北路一段西側的市民大道一段至北平西路。北平西路的逸仙公園西側巷弄至中山北路一段。逸仙公園西側巷弄的市民大道一段至北平西路。

停管處表示，改為每半小時收費5元、當日上限最高50元。經過調整後發現，約有3成的停放車輛於2小時內離開，另統計停車使用率約9成，較以往長時間占用的情況有所改善。

停管處說，鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸至台北車站轉乘，進而減少機車在核心區的停放壓力，提供更多停車位給有短暫停車需求的民眾。後續評估實施效率，再評估擴大調整的必要。