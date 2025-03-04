立委報喜！高雄小港機場下月復飛大陸重慶、韓國濟州島

高雄小港國際機場航線與航點愈來愈多，立委許智傑今天預告，4月預計會有越南富國島、中國大陸重慶及韓國濟州島開航，高雄航線幾乎已恢復至疫情前狀況，甚至新增很多新航點，未來高雄與世界串連更緊密。

許智傑表示，他跟立委李昆澤合力爭取高雄航線復飛，今年1月已有曼谷、清邁、北海道、沖繩及仁川等航線開飛，緊接著4月將有中國包機點重慶，以及韓籍航空新申請的濟州島航線開航，這兩條航線都是疫情前高雄曾飛過的航線，在各界努力下復航。

3航線開航時間如下，越南富國島（越捷航空）4月1日開航、每周3班。中國大陸重慶（中華航空）4月9日開航、每周1班。韓國濟州島（德威航空）預計4月22日開航、每周4班。

許智傑說，目前國際航線還有菲律賓宿霧尚未復飛，他特別拜訪菲籍航空繼續推動，期待民眾熱烈期盼的日本航空、酷航、韓亞航空等業者重返。