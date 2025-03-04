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霧鎖金門機場 民航局今協調8架次加班機、2架放大機型

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受濃霧影響，又逢228連假金門機場斷續因濃霧暫停起降，導致大量民眾滯留金門。圖為金門機場受濃霧影響示意圖。本報資料照片
受濃霧影響，又逢228連假金門機場斷續因濃霧暫停起降，導致大量民眾滯留金門。圖為金門機場受濃霧影響示意圖。本報資料照片

228連假期間，金門機場數度因濃霧影響航班起降，為加速疏運滯留旅客，交通部民用航空局今協調航空公司加開8架次加班機，另有2架次放大機型。民航局表示，後續除繼續協調業者放大運能，也將視天候狀況啟動軍機疏運。

民航局指出，受濃霧影響，又逢228連假金門機場斷續因濃霧暫停起降，導致大量民眾滯留金門，除於昨天啟動B計畫，請航港局協調海運疏運，今天上午機場恢復起降後，也協調航空公司放大運能。目前已協調8架次加班機，包括立榮航空台中-金門與台北-金門各2架次、華信航空台北-金門4架次，另外，立榮航空台北-金門有2架次放大機型。

民航局表示，民航局與金門航空站均持續關注現場旅客候位情況，持續協調航空公司加開班機及放大機型，經協調，軍方也同意天候狀況允許時支援軍機。至於馬祖航線部分，今天因濃霧影響，南竿與北竿機場航班均尚無法起降，由於上午海運尚有空位，航空站已向旅客宣導改搭船班，由海運疏運。

民航局提醒，目前離島天候仍不穩定，由於航空公司仍會依天候調整航班，除已要求航空公司官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

民航局 航空公司 金門

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