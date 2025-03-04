桃園機場夜間3月辦理南跑道歲修 期間維持單跑道運作

桃園機場公司表示，為優化營運服務品質，為清明春假預做準備，桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R／23L南跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，已針對各項應變做好規畫，確保不影響機場營運及航班起降。

桃園國際機場南跑道去年3月因跑道歲修，在單跑道運作下，造成航班大亂，引發民怨。機場公司指出，此次南跑道歲修規劃自去年底即籌備，研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，利用既有夜間例行巡檢、維護作業時段，夜間1時至清晨6時30分跑道單雙日輪流關閉，每日共5.5小時，即利用既有夜間關閉時段，以加強維護強度方式執行。

機場公司表示，228連假疏運期間5天總計68.2萬人次進出桃園機場，其中又以3月2日旅運量14.3萬人次為高峰，航班部分平均每日起降720架次，以高強度的航班起降運作，跑道維護作業更顯重要。

機場公司指出，先前已於機場各單位出席會議中多次預告，並於2月20日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加說明會，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運各項應變方案。