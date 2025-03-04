桃機3月利用既有夜間關閉時段 辦理南跑道歲修

為持續優化營運服務品質，為即將到來的清明春假預做準備，桃園機場指出，將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R/23L南跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，機場公司並已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

桃機公司指出，228連假疏運期間5天總計68.2萬人次進出桃園機場，其中又以3月2日旅運量14.3萬人次為高峰，航班部分平均每日起降720架次，整體疏運順暢有序。以高強度的航班起降運作，跑道維護作業更顯重要，針對本次南跑道歲修規劃，機場公司自去(2024)年底即開始籌備，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，利用既有夜間例行巡檢、維護作業時段，飛航指南公告為夜間01:00-06:30跑道單雙日輪流關閉，每日共計5.5小時，本次南跑道歲修即利用既有夜間關閉時段，以加強維護強度方式執行。

機場公司說，先前已於機場各單位出席會議中多次預告，並於2月20日邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加說明會，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中亦對各單位之疑問及需要協助事項逐一說明及討論解決。機場公司亦比照往年歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，協調即時應變，隨時滾動檢討應變方案。

機場公司高度重視飛航安全，於跑道加強維護同步兼顧航班運行，完成即時管控及應變機制。跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合。