60多歲機構男甫出院又因染新冠 住院1個多月後過世

新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例，另有5例死亡，近期冷氣團又來襲，溫度驟降甚至出現低溫，提醒民眾尚未接種JN.1疫苗者盡速接種提升保護力。

防疫醫師林詠青指出，一名60多歲男性，為中部機構住民，有中風、高血壓、肝硬化等病史，去年12月中旬到1月中旬曾住院，但出院沒有多久，又因為痰變多等原因，再度到急診，檢測發現新冠陽性，並有肺炎，於是收治住院。但患者因血壓下降收住加護病房治療，遲未改善，住院1個多月後過世，死因為新冠感染併發肺炎跟呼吸衰竭。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例及5例死亡。自2024年9月1日起截至2025年3月3日，新冠併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡，以65歲以上長者及具慢性病史者為多。國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為LP.8.1、KP.3.1.1及JN.1等。

疾管署指出，全球新冠病毒陽性率近期呈下降趨勢，其中，非洲區上升，其他地區則下降或持平；鄰近國家日本近期病例下降，美國近期陽性率、急診就醫率及住院率均呈下降趨勢；全球主要流行變異株為XEC，另變異株LP.8.1占比亦呈上升。

疾管署統計，3月3日已累計接種202.8萬人次，為去年同期1.1倍，其中Moderna JN.1疫苗累計190.9萬人次，Novavax JN.1疫苗累計11.9萬人次。