快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

60多歲機構男甫出院又因染新冠 住院1個多月後過世

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。示意圖／ingimage
新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。示意圖／ingimage

新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例，另有5例死亡，近期冷氣團又來襲，溫度驟降甚至出現低溫，提醒民眾尚未接種JN.1疫苗者盡速接種提升保護力。

防疫醫師林詠青指出，一名60多歲男性，為中部機構住民，有中風、高血壓、肝硬化等病史，去年12月中旬到1月中旬曾住院，但出院沒有多久，又因為痰變多等原因，再度到急診，檢測發現新冠陽性，並有肺炎，於是收治住院。但患者因血壓下降收住加護病房治療，遲未改善，住院1個多月後過世，死因為新冠感染併發肺炎跟呼吸衰竭。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例及5例死亡。自2024年9月1日起截至2025年3月3日，新冠併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡，以65歲以上長者及具慢性病史者為多。國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為LP.8.1、KP.3.1.1及JN.1等。

疾管署指出，全球新冠病毒陽性率近期呈下降趨勢，其中，非洲區上升，其他地區則下降或持平；鄰近國家日本近期病例下降，美國近期陽性率、急診就醫率及住院率均呈下降趨勢；全球主要流行變異株為XEC，另變異株LP.8.1占比亦呈上升。

疾管署統計，3月3日已累計接種202.8萬人次，為去年同期1.1倍，其中Moderna JN.1疫苗累計190.9萬人次，Novavax JN.1疫苗累計11.9萬人次。

目前全國尚餘Moderna JN.1疫苗約325.7萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.1萬劑，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今（2025）年4月5日，如滿12歲以上且尚未接種的民眾有Novavax JN.1疫苗需求接種，請儘速前往接種；而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，呼籲民眾請儘快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，降低感染新冠後發生重症和死亡風險。

疾管署防疫醫師林詠青指出，一名60多歲男性為的機構住民，有過中風、高血壓、肝硬化等病史，去年12月中旬到1月中旬曾因其他原因住院，但是出院未過多久又因為痰變多等原因，再度到急診就醫，發現為新冠陽性，最後住院1個多月後，因新冠感染併發肺炎跟呼吸衰竭致死。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青指出，一名60多歲男性為的機構住民，有過中風、高血壓、肝硬化等病史，去年12月中旬到1月中旬曾因其他原因住院，但是出院未過多久又因為痰變多等原因，再度到急診就醫，發現為新冠陽性，最後住院1個多月後，因新冠感染併發肺炎跟呼吸衰竭致死。記者李青縈／攝影

死亡 疫苗 疾管署

延伸閱讀

美國麻疹疫情擴散 小甘迺迪鬆口：請家長考慮讓孩子打疫苗

流感降溫…公費藥使用至3月底 10萬增購疫苗估本周用完

紐約甘迺迪國際機場恐爆麻疹疫情 華航確診乘客搭巴士赴費城

豎笛音樂家喉痛揪出口咽癌 國、高中共吹樂器染HPV恐是起源

相關新聞

部分機車格漲價 北車旁停車格從計次20元調整至每日上限50元

台北市交通局為了提高機車停車格周轉率，並鼓勵綠運輸，3日起在台北車站旁的「逸仙公園」調整收費，將計次20元，調整為每半小...

立委報喜！高雄小港機場下月復飛大陸重慶、韓國濟州島

高雄小港國際機場航線與航點愈來愈多，立委許智傑今天預告，4月預計會有越南富國島、中國大陸重慶及韓國濟州島開航，高雄航線幾...

桃園機場夜間3月辦理南跑道歲修 期間維持單跑道運作

桃園機場公司表示，為優化營運服務品質，為清明春假預做準備，桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R／23L南跑道進...

60多歲機構男甫出院又因染新冠 住院1個多月後過世

新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例，另有5例...

朱宗慶打擊樂團音樂會 管弦人聲好朋友加入演出

朱宗慶打擊樂團將推出「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，邀請大提琴、笙、小號、電吉他與電子人聲樂團的音樂家們和打擊樂團同台演...

霧鎖金門機場 民航局今協調8架次加班機、2架放大機型

228連假期間，金門機場數度因濃霧影響航班起降，為加速疏運滯留旅客，交通部民用航空局今協調航空公司加開8架次加班機，另有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。