快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

朱宗慶打擊樂團音樂會 管弦人聲好朋友加入演出

中央社／ 台北4日電
圖為朱宗慶打擊樂團日前登上巴黎夏沃音樂廳舞台，演奏充滿爆發力，全場滿座觀眾掌聲久久不息。藝術總監朱宗慶（站立者）表示，結束這趟法國演出後，團隊將帶著這份鼓動的能量繼續前進。圖／（朱宗慶打擊樂團提供）
圖為朱宗慶打擊樂團日前登上巴黎夏沃音樂廳舞台，演奏充滿爆發力，全場滿座觀眾掌聲久久不息。藝術總監朱宗慶（站立者）表示，結束這趟法國演出後，團隊將帶著這份鼓動的能量繼續前進。圖／（朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶打擊樂團將推出「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，邀請大提琴、笙、小號、電吉他與電子人聲樂團的音樂家們和打擊樂團同台演出，透過新編與原創，展現打擊樂的共融與萬千變化。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天在朱團發布的新聞資料中表示，這次首次跟電吉他、電子人聲樂團等合作，都是沒有想過的音樂組合，不但展現打擊樂的無限可能性，也代表了台灣音樂發展十幾年來的多樣化。

今年參與的「好朋友們」包括灣聲樂團客座大提琴首席陳世霖，將演出駐團作曲家洪千惠改編皮亞佐拉（Astor Piazzolla）的經典曲目Night Club 1960和Fugata，展現大提琴搭配探戈的魅力。臺灣國樂團笙首席陳麒米將演出團員盧煥韋以泰雅族傳統文化為題材的全新創作「Lmuhuw 織」。

台灣小號演奏家侯傳安將帶來美國作曲家內森．多特雷（Nathan Daughtrey）創作的Bounce，展現小號與打擊樂遊走在古典樂與爵士樂之間的雙重活力；世界音樂演奏家吳欣澤與樂團演出作曲家伊凡・特雷維諾（Ivan Trevino）的A Spiral Made of Wires裡，以電吉他與打擊樂揮灑激情。

金曲獎「最佳演唱組合獎」得主、電子人聲樂團尋人啟事，則將與打擊樂團合作由櫻井弘二重新編曲的「聽見你看見我」、「一百種方式愛你」及「甩」等原創曲，以打擊樂撞出全新火花。

「打擊樂與他的好朋友們」音樂會將在5月17日在台北國家音樂廳，6月7日在台中國家歌劇院大劇院，6月8日在高雄衛武營音樂廳演出。

朋友 朱宗慶 樂團 音樂會

延伸閱讀

來恆春和星星約會 草地觀星音樂會送「星想屏東」撲克牌

屏東恆春觀星音樂會 報名參加到場送星空美照撲克牌

台東熱氣球及音樂會場次曝光 今年將有重量級IP加入

「噪音」音樂會震撼俄駐捷克大使館 捷烏音樂人低吼發聲

相關新聞

部分機車格漲價 北車旁停車格從計次20元調整至每日上限50元

台北市交通局為了提高機車停車格周轉率，並鼓勵綠運輸，3日起在台北車站旁的「逸仙公園」調整收費，將計次20元，調整為每半小...

立委報喜！高雄小港機場下月復飛大陸重慶、韓國濟州島

高雄小港國際機場航線與航點愈來愈多，立委許智傑今天預告，4月預計會有越南富國島、中國大陸重慶及韓國濟州島開航，高雄航線幾...

桃園機場夜間3月辦理南跑道歲修 期間維持單跑道運作

桃園機場公司表示，為優化營運服務品質，為清明春假預做準備，桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R／23L南跑道進...

60多歲機構男甫出院又因染新冠 住院1個多月後過世

新冠疫情目前處於低檔波動，但仍持續新增重症案例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，上周新增5例新冠併發重症本土病例，另有5例...

朱宗慶打擊樂團音樂會 管弦人聲好朋友加入演出

朱宗慶打擊樂團將推出「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，邀請大提琴、笙、小號、電吉他與電子人聲樂團的音樂家們和打擊樂團同台演...

國1五股至高公局交通量 113年日均27萬輛次最高

高公局今天公布去年國道相關數據，其中交通量最高的路段前3名為國1五股至高公局、國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。