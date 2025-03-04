朱宗慶打擊樂團音樂會 管弦人聲好朋友加入演出

朱宗慶打擊樂團將推出「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，邀請大提琴、笙、小號、電吉他與電子人聲樂團的音樂家們和打擊樂團同台演出，透過新編與原創，展現打擊樂的共融與萬千變化。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天在朱團發布的新聞資料中表示，這次首次跟電吉他、電子人聲樂團等合作，都是沒有想過的音樂組合，不但展現打擊樂的無限可能性，也代表了台灣音樂發展十幾年來的多樣化。

今年參與的「好朋友們」包括灣聲樂團客座大提琴首席陳世霖，將演出駐團作曲家洪千惠改編皮亞佐拉（Astor Piazzolla）的經典曲目Night Club 1960和Fugata，展現大提琴搭配探戈的魅力。臺灣國樂團笙首席陳麒米將演出團員盧煥韋以泰雅族傳統文化為題材的全新創作「Lmuhuw 織」。

台灣小號演奏家侯傳安將帶來美國作曲家內森．多特雷（Nathan Daughtrey）創作的Bounce，展現小號與打擊樂遊走在古典樂與爵士樂之間的雙重活力；世界音樂演奏家吳欣澤與樂團演出作曲家伊凡・特雷維諾（Ivan Trevino）的A Spiral Made of Wires裡，以電吉他與打擊樂揮灑激情。

金曲獎「最佳演唱組合獎」得主、電子人聲樂團尋人啟事，則將與打擊樂團合作由櫻井弘二重新編曲的「聽見你看見我」、「一百種方式愛你」及「甩」等原創曲，以打擊樂撞出全新火花。

「打擊樂與他的好朋友們」音樂會將在5月17日在台北國家音樂廳，6月7日在台中國家歌劇院大劇院，6月8日在高雄衛武營音樂廳演出。