114年M痘首例境外移入 30多歲男在泰國染病

M痘疫情持續，衛福部疾管署今天公布國內今年第3例M痘個案，亦為今年首例境外移入個案，為北部30多歲男性，在2月24日發病、28日通報確診，無疫苗接種紀錄，感染國家為泰國。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，2月26日至3月3日新增1例M痘境外移入個案，為北部30多歲男性，感染國家為泰國。

李佳琳說明，今年累計2例本土及1例境外移入病例，目前國內雖未有感染M痘Ib亞型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年3月3日累計確診455例病例（426例本土及29例境外移入）。

世界衛生組織（WHO）於今年2月25日召開國際衛生條例第3次緊急委員會，由於M痘在全球多個國家持續傳播，特別是在高風險族群及疫情熱點地區，經專家討論後確認仍符合公共衛生緊急事件（PHEIC）標準。

WHO亦於2月27日公布修訂版M痘臨時建議指引，包括持續投入資源進行緊急協作、加強監測與通報、提供患者完善臨床照護、建立跨國跨境合作、推動疫苗接種、保全社區強化風險溝通、提升國家防治經費與治理效能、持續研究與發展等8項措施，供各國制定防疫措施。

疾管署表示，全球M痘疫情持續，今年2月新增約3120例病例，今年至2月28日已累計約7920例病例，主要發生在非洲，亞洲國家包括澳洲、中國、菲律賓、泰國、新加坡、香港、越南、紐西蘭等持續報告零星疫情。

全球自2022年截至今年2月28日累計131國家或地區報告約12萬8000餘例確診病例，多集中於非洲，美洲次之；其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典等多國亦已出現Ib病例。

疾管署提醒，全國共270家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑M痘疫苗接種。