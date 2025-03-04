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邊境攔截違規清單 日本幼兒蝦味條四連等鎘違規

中央社／ 台北4日電

日本食品受台灣人歡迎，但食藥署今天公布邊境查驗不合格名單中，超過6成是日本進口產品，包括鮮金柑、黃柚、鮮草莓、幼兒蝦味條四連等，全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如印尼棕櫚油、巴拉圭白芝麻等被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，追求卓越股份有限公司進口的幼兒蝦味條四連，被檢出重金屬鎘0.046 mg/kg違規，共1批、19.20公斤依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計，近半年日本嬰兒或幼童用餅乾報驗298批，不合格批數13批、占4.4%。食藥署副署長林金富說，因日本嬰幼兒餅乾近期違規情節嚴重，從2月18日開始採逐批查驗至4月3日為止。

此外，不同業者分別從日本進口的鮮金柑、黃柚，均被檢出農藥殘留含量不符合規定，共3批、273公斤遭邊境攔截。林金富說，過去半年其他柑橘類同號列產品報驗385批，不合格29批、占7.6%，考量風險較高，因此2月4日起至4月3日，全面採100%逐批查驗。

違規常客日本草莓這次又上榜，共2批、逾900公斤依規定退運或銷毀。林金富表示，將維持監視查驗到5月底，也就是100%逐批查驗，就算合格批數達門檻也不會調整。

日本 草莓 食藥署

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