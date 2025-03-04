嘉基募款在泰北設診所 海外義診延伸至在地醫療

嘉義基督教醫院長期派遣醫療團隊至菲律賓、泰國等地義診，今年1月啟動「愛無距」募款計畫，以海外義診延伸至在地醫療深耕，預計在泰北設診所，幫助居民免於奔波苦。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿表示，每年派出2至4梯次海外義診團隊，提供超過2000人次的診療服務，在醫療資源匱乏的地區，除了診治病患，也協助當地居民學習衛生知識。

嘉基副院長、急診醫學專家劉中賢表示，義診能提供短期的醫療援助，但義診團離開後，當地病患若有緊急狀況時仍需要救助，因此除短期義診外，也與當地醫療機構合作，已與菲律賓、泰國等地醫院建立姊妹醫院關係，提供後續醫療支持。

嘉基表示，今年嘉基預計與泰國清邁基督教醫院合作，在泰北大谷地村籌設診所，提供牙科、中西醫、婦產科巡診等服務，並配備X光機、超音波儀、牙科診療椅等設備。

嘉基指出，泰北大谷地村位於泰緬邊境，當地醫療資源短缺，距離最近的醫院仍需2個小時以上路程，若在當地籌設診所，可幫助當地居民免於奔波就醫之苦。

另外，嘉基長久以來也積極投入國際人道關懷行動，協助因無法在當地治療的重大疾病患者轉介來台就醫。2023年一名緬甸女孩因患有極重度脊椎側彎，四處求醫無門，在嘉基及各界愛心支持下，女孩到嘉基成功進行2次長時間矯正手術，遠離生命威脅。